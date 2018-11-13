Yerel seçimlerde aday olacaklara eğitim verilecek

İSTANBUL, (DHA)- Altınbaş Üniversitesi ve Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) iş birliğinde düzenlenecek olan Şirin Tekeli Yerel Yönetimler Akademisi’nde, yaklaşan yerel seçimlere katılmak isteyen muhtar, meclis üyesi ve belediye başkan adaylarına eğitimler verilecek.

Altınbaş Üniversitesi akademik kadrosu tarafından üniversitenin Gayrettepe yerleşkesinde katılımcılara Siyasi Tarih ve Yönetimler Eğitimi ile Kadın Hareketi ve İletişim Eğitimi verilecek. 17 Kasım’da başlayacak eğitimler, 12 Ocak’a kadar devam edecek. Şirin Tekeli Yerel Yönetimler Akademisi’ne bu dönem aday olmayı düşünmeyip ilerisi için yatırım yapmak isteyenler ve öğrenciler de katılabilecek.

Programda, Türkiye siyasi tarihi, yerel yönetimler tarihi, muhtarlık mevzuatı, yerel yönetimler ve göç, yerel yönetimlerde stratejik yönetim ve belediyelerin organizasyon yapısı gibi pek çok farklı açıdan ele alınacak eğitimlerin yanı sıra deneyim paylaşımları da yapılacak. Deneyim paylaşımları kapsamında her hafta bir belediye başkanı, belediye meclis üyesi veya muhtar olmuş, aday olup seçimi kazanamamış siyasetçiler deneyimlerini aktaracak.

“KADINLARI GÜÇLENDİRMEYİ VE SEÇİMLERE HAZIRLAMAYI AMAÇLIYORUZ”

Akademi hakkında açıklamalarda bulunan Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Başkanı Zeynep Banu Dalaman, “Şirin Tekeli Yerel Yönetimler Akademisi”yle kadınları güçlendirmeyi, aday ve aday adayı kadınları hazırlamak amacında olduklarını söyledi.

En büyük hedeflerinin mahalli idarelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın sayısının toplumun izdüşümü olan yarı yarıya olması yönünde güçlendirmek olduğunu söyleyen Dalaman, “KA.DER ile ortak yaptığımız bu çalışmada amacımız kadın adayları mahalli seçmeleri konusunda cesaretlendirmektir. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi siyaset yerelden başlar. Siyasette kadın erkek eşitliğinden bahsedildiğinde hep TBMM sayılarına bakılıyor. Parlamentodaki eşitlik önemli tabii ama yerel siyasette kadınların olması da en az onun kadar önemlidir. Kadın muhtarlarımız, kadın belediye meclis üyelerimiz ve kadın belediye başkanlarımızın sayısını artırmanın, kadınlarımızı öncelikle buralara aday olmak için cesaretlendirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. 2014 Mahalli idareler seçimleri sonrası görev yapan muhtarların sadece yüzde 1,3’ü kadındır. Türkiye genelinde toplam 50 bin 292 muhtarın sadece 674’ü kadındır ve bu sayı çok yetersizdir. Belediye meclis üyelerinin yüzde 10,73’ü, belediye başkanlarının ise sadece yüzde 2,8’i kadındır. Bu sayılar siyasette eşit temsil edilmediğimizin göstergesidir. KA.DER ile ortak düzenlediğimiz “Şirin Tekeli Yerel Yönetimler Akademisi” kadınları güçlendirmek ve aday/aday adayı kadınlarımızı hazırlamak amacındadır” dedi.