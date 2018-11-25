Yerel seçimler öncesinde gündem ittifak; Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu bir araya geliyor

T24

Yerel seçimlere 4 ay kala, Türkiye’nin gündemini siyasi partiler arasında gerçekleşen ittifak görüşmeleri meşgul ediyor. Bu kapsamda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek.

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı’nın bileşenlerinden olan CHP ile Saadet Partisi arasındaki görüşme yarın saat 15:00’te gerçekleşecek. Görüşmede, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun yerel seçimde ittifak konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Saadet Partisi’nden konuya dair yapılan bilgilendirmede, “Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Pazartesi (YARIN) 15.00’da Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Merkezinde bir araya gelecektir” dendi.