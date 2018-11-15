Yerel seçimler için, CHP ile İyi Parti arasında teknik düzeyde gerçekleştirilecek ilk görüşme yarın

Mart 2019'daki yerel seçimler için CHP ile İyi Parti arasındaki teknik düzeyde ilk görüşme yarın gerçekleşecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerinden sonra 14 Kasım'da ilk kez "yüz yüze" görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede genel seçimlerdeki "Millet ittifakı" işbirliğini yerel seçimlere de taşımak konusunda nabız yoklandı.

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere AKP'nin elinde bulunan büyükşehirleri almak için güç birliğini masaya yatıran Kılıçaroğlu ve Akşener görüşmesinden yansıyan ilk bilgilere göre, iki taraf da yerel seçim ittifakına açık kapı bıraktı.

Aday ismi ya da hangi belediyeler için işbirliği yapılacağı gibi detaylara girilmediği belirtilirken, taraflar "gerekli görülmesi halinde" yeniden bir araya gelinmesi konusunda mutabık kaldı.

İlk adım Kılıçdaroğlu'ndan

AKP ile MHP arasındaki yerel seçim ittifkının çökmesinin ardından, bu durumu bir anlamda "fırsat" olarak gören muhalefet partileri harekete geçti.

Tıpkı 24 Haziran seçimleri öncesinde olduğu gibi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP muhalifi partilerle yerel seçimlerde güç birliği/ittifak için ilk adımı atan taraf oldu.

Birkaç gün önce, geçmişte CHP geleneğinin temsilcisi Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de (SHP) siyaset yapan eski Mardin belediye başkanı Ahmet Türk ile ile buluşan Kılıçdaroğlu'nun ikinci hamlesi ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le buluşması oldu.

İkinci isimler zemini hazırladı

Kulislere yansıyan bilgilere göre iki liderin buluşmasının zemini, partideki "ikinci isimler" arasında yürütülen görüşmeler sonucunda oluşturuldu.

Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'den randevuyu, Mansur Yavaş'ın "Benim aday olup olmamam önemli değil. Ama Ankara'nın uzlaşmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Umarım benim çağrımı liderler de duyarlar ve en kısa zamanda daha geniş, diğer partileri de işin içerisine katarak bir görüşme sağlarlar ve ona göre bir yol çizilir diye düşünüyorum" açıklamasından sonra istemesi dikkat çekici bulunuyor.