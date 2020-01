Yerel seçimler 2013'te yapılacak

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yerel seçimlerin erkene alınması ile ilgili olarak 'mahalli seçimlerin 2014 yılının Mart ayında değil de 2013'ün Kasım, Aralık veya Ekim ayında yapılması temin edilecek' dedi.

Bozdağ Burdur'da Somalili vatandaşlarla iftar yaptı

Çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Burdur’a giden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya’yı makamında ziyaret etti.

Bozdağ, burada yaptığı açıklamada meclis açıldıktan sonra yapılacak anayasal düzenleme ile mahalli idareler seçimlerinin 2013 yılında yapılacağını kaydetti.

CHP ’yi de seçimden kaçmakla suçlayan Bozdağ şunları kaydetti:

Benim bildiğim seçim dedin mi muhalefet ’hemen, şimdi’ demesi lazım ama CHP seçimden korkuyor. Mahalli seçimler yaklaşıyor. 2013 içerisinde mahalli seçimleri gerçekleştireceğiz. Diğer siyasi partiler olumlu yaklaşırsa mahalli seçimleri bir defaya mahsus Anayasa ’ya geçici bir madde koymak suretiyle erkene alma yönünde bir kararımız var. Şu anda MHP bu konuda olumlu yaklaşıyor. TBMM açıldıktan sonra sayın Başbakanımızın görüşü bu istikamette. Mahalli seçimlerin tarihi 2014 Mart değil, 2013 Ekim, Kasım veya Aralık aylarından birinde partiler arası görüşmeyle belirlenecek.

Bundan sonraki süreçte 5 yılda bir yapılacak seçimler, 4 yıla indirilmiyor. Sadece 1 defaya mahsus olmak üzere 2013 sonunda yapılması kararlaştırılacak. Bunun faydası çok olacak. Kış şartlarında seçim propagandası yapmak oldukça zor. Geçen seçimlerde Muhsin Yazıcıoğlu bir helikopter kazası geçirerek rahmete kavuştu. Kış şartları nedeniyle seçim yapmanın zorluk ve risklerini ortadan kaldıracak bu çalışma hem de seçimin doğru zamanda yapılmasını sağlayacak. Şimdiden hayırlı olur inşallah.

CHP seçimden fevkalade rahatsız. Bir parti seçimden rahatsız olur mu? Seçimden kaçıyor halka gitmekten korkuyor. Muhalefet partisi seçimi her zaman istemelidir. Halka her zaman gitmekten yana olmalıdır, ama bizim adı Halk Partisi olan ama hiç bir zaman halkın partisi olamamış ana muhalefet partisi halka gitmekten her zaman korkuyor.