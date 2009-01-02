Yerel seçime 19 parti girecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 29 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçime girecek siyasi partileri belirledi



Seçime, gerekli yeterliliği taşıyan 19 siyasi partinin katılmasına karar veren YSK, kapatılması istemiyle açılan dava Anayasa Mahkemesi’nde görülen DTP’nin alternatif partisi olarak gösterilen Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) seçime giremeyeceğine karar verdi. YSK’nın, internet sitesinde yer alan duyuruya göre, seçime katılma koşullarını taşıyan 19 siyasi parti şunlar:



AKP

ANAP

BTP

BBP

CHP

DP

DSP

DTP

EMEP

GP

HAKPAR

İP

LDP

MP

MHP

ÖDP

SP

SHP

TKP

