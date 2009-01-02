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Politika

Yerel seçime 19 parti girecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 29 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçime girecek siyasi partileri belirledi

02 Ocak 2009 02:00

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 29 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçime girecek siyasi partileri belirledi

Seçime, gerekli yeterliliği taşıyan 19 siyasi partinin katılmasına karar veren YSK, kapatılması istemiyle açılan dava Anayasa Mahkemesi’nde görülen DTP’nin alternatif partisi olarak gösterilen Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) seçime giremeyeceğine karar verdi. YSK’nın, internet sitesinde yer alan duyuruya göre, seçime katılma koşullarını taşıyan 19 siyasi parti şunlar:

AKP
ANAP
BTP
BBP
CHP
DP
DSP
DTP
EMEP
GP
HAKPAR
İP
LDP
MP
MHP
ÖDP
SP
SHP
TKP

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