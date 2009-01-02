Yerel seçime 19 parti girecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 29 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçime girecek siyasi partileri belirledi
Seçime,
gerekli yeterliliği taşıyan 19 siyasi partinin katılmasına karar veren
YSK, kapatılması istemiyle açılan dava Anayasa Mahkemesi’nde görülen
DTP’nin alternatif partisi olarak gösterilen Barış ve Demokrasi
Partisi’nin (BDP) seçime giremeyeceğine karar verdi. YSK’nın, internet
sitesinde yer alan duyuruya göre, seçime katılma koşullarını taşıyan 19
siyasi parti şunlar:
AKP
ANAP
BTP
BBP
CHP
DP
DSP
DTP
EMEP
GP
HAKPAR
İP
LDP
MP
MHP
ÖDP
SP
SHP
TKP