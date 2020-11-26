Yerel seçimden önce görkemli tören düzenlendi; rehabilitasyon merkezi inşa edilecekti, koyunların otlağı oldu!

Aydın'da yerel seçim öncesi 220 kişinin istihdam edileceği vaat edilen rehabilitasyon merkezinin temelinin atılacağı alandaki futbol sahası, düğün salonu ve çocuk parkı yok edildi. Bir yılda tamamlanması sözü verilen tesis koyun otlatma alanı oldu. Mahalleli ise düğün salonsuz, parksız ve sahasız kaldı.

Yerel seçimlerden önce Yazıdere köyünün futbol sahası, çocuk oyun parkı ile düğün salonunun bulunduğu 22 dönümlük arazi, İncirliova Özel Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sağlık Merkezi yapılmak üzere Sedat Koç isimli şahsa tahsis edildi. Kurulacak merkezin 400 engelli kapasitesi olacağı, büyük bölümü mahalleden olmak üzere 220 kişinin istihdam edileceği sözü verildi.

Çocuk parkı kaldırıldı, düğün salonu yok edildi

Sözcü'nün haberine göre; sahanın çimleri kaldırıldı, düğün salonunun kapıları, çatısı söküldü. Çocuk oyun parkındaki oyuncaklar belediye deposuna kaldırıldı.



Ardından Cumhur ittifakının adayı Gürşat Kale'ye oy almak için görkemli bir tören düzenlendi. Temel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Kamu İktisadi ve Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı, AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AKP'li vekiller Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, dönemin Valisi Yavuz Selim Köşger ile resmi daire müdürlerinin katıldığı törenle atıldı.

"Eski haline getirilsin"

Merkezin yapılması için defalarca girişimde bulunduklarını, arazinin tahsis edildiği Sedat Koç ile görüşmeler yaptığını söyleyen Yazıdere muhtarı Davut Noyan, "İnşaatın yapılmamasının gerekçesi olarak Covid-19 salgınını gösterdi. Bunun için bakanlıktan 2 yıl izin aldığını söyledi. Biz hala yapılmasını bekliyoruz. Mahallemizin, ilçemizin geleceği için bu projenin tamamlanmasını istiyoruz. Ama eğer bu yapılmayacaksa sahamızı, düğün salonumuzu, çocuk parkımızı eski hallerine getirmelerini bekliyoruz" dedi.