Yerel seçimde seyyar sandık kullanmak için son başvuru 17 Ocak'ta

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimde hastalığı ya da evden çıkmasına engel bir durumu olan seçmenler için seyyar sandıklar oluşturulacak. Seyyar sandıklar için 4 Ocak’ta başlayan başvurular 17 Ocak’ta sona eriyor.

Seçmenler, www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edilecek "seyyar sandık kurulu talep formu" ile 17 Ocak'a kadar ilçe seçim kurulu başkanlığı veya buraya gönderilmek üzere muhtarlıklara başvuru yapabiliyor.

Başvuruyla birlikte sağlık raporu da göndermek gerekiyor. Ancak bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilen seçmenlerin yeniden sağlık raporu göstermesine gerek yok.