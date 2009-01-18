Yerel Seçim yayın yasakları gelebilir

Yerel seçim döneminde taraflı yayın yapan televizyon kuruluşu 15 gün kapatma cezası alacak.



Radyo ve televizyon yayınlarını denetleme yetkisinin RTÜK’te olmasına rağmen, YSK her seçimde olduğu gibi “Bu seçimde de radyo ve televizyonlara cezaları ben vereceğim” dedi. YSK bu amaçla ulusal ve yerel yayın yapan radyo ve TV’lerin isimlerini RTÜK’ten istedi.



Seçim sürecinin 1 Ocak’ta başlamasıyla birlikte, YSK’nın da televizyon kanallarını cezalandırma dönemi başladı. Seçim sürecinde televizyon kanallarını yine RTÜK takip edip, denetim görevini yapacak ancak ‘’Seçim yasaklarını ihlal iddialarıyla ilgili raporlarını’’ YSK’ya gönderecek. Yasa gereği seçim döneminde taraflı yayın yapan ve bir siyasi parti ya da adayı destekleten radyo ve televizyon kuruluşlarına çeşitli cezalar veriliyor. Ancak, ceza konusunda takdir yetkisi bizzat YSK’nın kendisinde bulunuyor.



YSK, Seçimlerin Tenel Hükümleri yasası uyarınca, ulusal radyo ve televizyonlara 15 güne kadar yayın durdurma (ekran karartma) cezası verebiliyor. Aynı suçu yerel kanalların işlemesi halinde ise en fazla yedi gün ceza alıyor. YSK kararları kesin olduğu için bu kararlar aleyhine hiçbir hukuki işlem yapılamıyor.



'Yandaş Medya' kavgası



Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunu’nun 149/A maddesi ile bu yetkiye sahip olan YSK, bir süre önce RTÜK’e yazı yazarak hangi televizyonların ulusal yayın yaptığını sordu.



RTÜK Başkanlığı’nın sıraladığı liste içinde Kanal 24, TGRT, Ülke TV, Haber S, Ses TV, Kanal A gibi hükümete yakınlığıyla bilinen kanallar yer almadı. Bu kanallara “yerel” statüsü verilmesi RTÜK’ün CHP’li üyelerinin tepkisine neden oldu.



YSK’ya başvuru yapan ve bu kanalların da siyasi içerikli yayın yapıp yurt çapında izlendiğini bildiren RTÜK üyelerden Şaban Sevinç GAZETEPORT’a yaptığı açıklamada ‘’YSK’nın başvurumuzu değerlendirerek, bu kananları da ülke çapında yayın yapan kuruluşlar arasına katması gerekir. Bu konuda gecikme olmamalı, çünkü seçim süreci 1 Ocak’ta başladı” dedi.



Sık başvuruldu



Ekran karartmanın Türkiye’de sıklıkla başvurulan bir yöntem olması da dikkat çekiyor. Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın yaptığı açıklamaya göre, son beş yıl içinde seçimlerde yasaları ve YSK kararlarını ihlal eden 17 yayın kuruluşuna yasada öngörülen, 7 kez uyarı, 1 kez program durdurma, 87 kez “5 gün yayın durdurma”, 15 kez de “6 gün de yayın durdurma” cezası verildi.