Yerel Seçim yayın yasakları gelebilir

Yerel seçim döneminde taraflı yayın yapan televizyon kuruluşu 15 gün kapatma cezası alacak.
Radyo ve televizyon yayınlarını denetleme
yetkisinin RTÜK’te olmasına rağmen, YSK her seçimde olduğu gibi “Bu
seçimde de radyo ve televizyonlara cezaları ben vereceğim” dedi. YSK bu
amaçla ulusal ve yerel yayın yapan radyo ve TV’lerin isimlerini
RTÜK’ten istedi.
Seçim sürecinin 1 Ocak’ta başlamasıyla
birlikte, YSK’nın da televizyon kanallarını cezalandırma dönemi
başladı. Seçim sürecinde televizyon kanallarını yine RTÜK takip edip,
denetim görevini yapacak ancak ‘’Seçim yasaklarını ihlal iddialarıyla
ilgili raporlarını’’ YSK’ya gönderecek.
Yasa gereği seçim döneminde taraflı yayın yapan ve bir siyasi parti ya
da adayı destekleten radyo ve televizyon kuruluşlarına çeşitli cezalar
veriliyor. Ancak, ceza konusunda takdir yetkisi bizzat YSK’nın
kendisinde bulunuyor.
YSK, Seçimlerin Tenel Hükümleri yasası uyarınca, ulusal radyo ve
televizyonlara 15 güne kadar yayın durdurma (ekran karartma) cezası
verebiliyor. Aynı suçu yerel kanalların işlemesi halinde ise en fazla
yedi gün ceza alıyor. YSK kararları kesin olduğu için bu kararlar
aleyhine hiçbir hukuki işlem yapılamıyor.
'Yandaş Medya' kavgası
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunu’nun
149/A maddesi ile bu yetkiye sahip olan YSK, bir süre önce RTÜK’e yazı
yazarak hangi televizyonların ulusal yayın yaptığını sordu.
RTÜK Başkanlığı’nın sıraladığı liste içinde Kanal 24, TGRT, Ülke
TV, Haber S, Ses TV, Kanal A gibi hükümete yakınlığıyla bilinen
kanallar yer almadı. Bu kanallara “yerel” statüsü verilmesi RTÜK’ün
CHP’li üyelerinin tepkisine neden oldu.
YSK’ya başvuru yapan ve bu kanalların da siyasi içerikli yayın
yapıp yurt çapında izlendiğini bildiren RTÜK üyelerden Şaban Sevinç
GAZETEPORT’a yaptığı açıklamada ‘’YSK’nın başvurumuzu değerlendirerek,
bu kananları da ülke çapında yayın yapan kuruluşlar arasına katması
gerekir. Bu konuda gecikme olmamalı, çünkü seçim süreci 1 Ocak’ta
başladı” dedi.
Sık başvuruldu
Ekran karartmanın Türkiye’de sıklıkla başvurulan bir yöntem olması da
dikkat çekiyor. Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın yaptığı açıklamaya göre,
son beş yıl içinde seçimlerde yasaları ve YSK kararlarını ihlal eden 17
yayın kuruluşuna yasada öngörülen, 7 kez uyarı, 1 kez program durdurma,
87 kez “5 gün yayın durdurma”, 15 kez de “6 gün de yayın durdurma”
cezası verildi.