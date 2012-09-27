Yerel seçimlerin tarihi belli oldu

Yerel seçimlerin 27 Ekim 2013'te yapılmasına ilişkin Anayasa değişikliği teklifi, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Canikli, yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin öne alınması konusundaki teklifler üzerinde MHP ile yaptıkları çalışmaları tamamladıklarını belirterek, gerekli imzaların da toplandıktan sonra verildiğini ifade etti.

Anayasa değişikliği teklifinin Meclis açıldıktan sonraki ilk haftada TBMM Anayasa Komisyonu'nda, sonraki ikinci haftada da Genel Kurul'da görüşülmesinin öngörüldüğünü bildiren Canikli, Genel kurulda ilk tur görüşmelerinin 9 Ekim Salı, ikinci turunun ise 12 Ekim Cuma günü yapılmasının planlandığını anlattı.

Canikli, teklifin önce bugün verileceği daha sonra yarına bırakılması nedeniyle ilgili olarak, "İki genel başkanın imzalaması talebinden kaynaklandı. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli imzalamıştı, Sayın Başbakan da teklife imza atmak istedi. Bundan dolayı teslim konusunda zaman değişimi oldu. Başka bir nedeni yok" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Şandır da teklifin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, "MHP'nin gerekçesi, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan seçimlerin kış şartlarında çok ağır geçmesi ve çok müessif bir kazayla, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu seçimlerden önce helikopter kazasında kaybetmiş olmamızdır. Biz 27 Ekim'e alınmasını hem konuyla ilgili tartışmaların bitirilmesi, hem de kolay, rahat, katılımı yüksek seçimin yapılmasını talep ettiğimiz için böyle bir şeyi kamuoyunun bilgisine sunduk. İktidar partisi grubu da bunun doğru olduğunu görünce mesele birlikte bir Anayasa değişikliği teklifine dönüştü" diye

konuştu.

Teklif

Anayasa değişikliği teklifi, Anayasa'ya "Geçici 20. madde"nin eklenmesini öngörüyor. İlk fıkrada, "Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk mahalli idareler genel seçiminde oy verme gününün 2013 yılının Ekim ayının son pazar günü olduğu" ifadesi yer alıyor.

Maddedeki ikinci fıkrada ise yapılacak mahalli idareler seçiminde Anayasanın 67. maddesinde yer alan "Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz" hükmünün, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un seçimin başlangıç tarihi ve oy verme gününe ilişkin hükümleri bakımından uygulanmayacağı" öngörülüyor.

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifi ise yasanın "Seçim dönemi, seçim başlangıç tarihi ve seçim günü"'nü düzenleyen 8. maddesinde, "Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ağustos günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Ekim ayının son Pazar günü oy verme günüdür" şeklinde değişiklik yapılmasını içeriyor.