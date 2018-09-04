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Politika

Yerel seçim kulisleri: MHP'den Ankara, İstanbul ve Güneydoğu için AKP'ye destek, güçlü olmadıkları yerlerde ‘çatı aday'

"Erdoğan'dan olumlu karşılık gelirse, MHP ile işbirliği başlayacak"

04 Eylül 2018 00:57

Hülya Karabağlı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 24 Haziran’dan sonra yerel seçimler konusunda olumlu mesaj gönderdiği AKP kanadında gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Erdoğan’ın, genel başkan Bahçeli’ye beklediği olumlu karşılığı vermesi halinde iki parti arasında seçime dönük çalışmaların başlayacağı belirtildi. Kulislerde,  iki parti arasında yerel seçim ittifakının karşılıklı söz ya da yazılı bir protokole bağlanacağı ifade ediliyor. Kulislere göre, yerelde ittifak her iki partinin güçlü oldukları yerde o adayın desteklenmesine dayanıyor. Buna göre, İstanbul, Ankara ve bölgede AKP’li adayların, Adana ve Mersin gibi  güçlü olan yerde ise MHP’li adayın desteklenmesi öngörüyor. 

CHP: Kesinlikle ittifak yok

AKP ve MHP kanadındaki gelişmelere karşın 24 Haziran’ın ittifak ortakları CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nde (SP) farklı sesler dikkat çekiyor. MYK toplantısından sonra yaptığı açıklamada CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını vurgulayarak, "Bizim CHP olarak bir iddiamız var, belediyeciliği biz biliriz. Yarım ağızla söylediğimi düşünen basın mensupları dudaklarımı okusun: Gündemimizde kesinlikle ittifak yok" dedi.

İyi parti  kanadından da kapıların ittifaka kapalı olduğu mesajları dikkat çekerken HDP’nin olumlu tavrı bulunuyor. HDP'nin Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda gerçekleştirdiği 1 Eylül Dünya Barış Günü mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Gelin omuz omuza verelim, yarım bıraktığımız bu işi tamamlayalım. Yerel seçimler bu işin ikinci turu olsun'  dedi.

 

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