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Yerel medyanın sorunlarını içeren dosya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi

KAYSERİ, (DHA) - TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Dim, ABD'nin New York kentinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Anadolu medyasının sorunlarını içeren dosyayı verdi

25 Eylül 2018 19:48

KAYSERİ, (DHA) - TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Dim, ABD\'nin New York kentinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a Anadolu medyasının sorunlarını içeren dosyayı verdi. 
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları öncesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun öncülüğünde gerçekleştirilen görüşmede TGF Genel Başkan Vekili Dim, daha önce kamuoyuyla paylaşılan çözüm önerilerinin de yer aldığı dosyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a verdi. Dim, sunumu sırasında, Erdoğan\'a Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'nda cemiyet başkanlarıyla ziyaret gerçekleştirme taleplerini de dile getirdi.
Yaklaşık 30 bin yerel medya çalışanının sorunlarının ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin yer aldığı dosyada yerli kağıt üretimi, SGK\'da indirim, resmi ilan, KOSGEB desteği, medya çalışanlarına destek, dijital yayın desteği, TÜRKSAT\'ın bedellerinin TL olarak alınması gibi başlıklar sıralandı.

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