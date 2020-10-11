"Yerel mahkeme konuyu hemen ele alır ve TBMM'ye bildirirse Enis Berberoğlu milletvekilliğine yeniden dönüşü bu hafta içinde olabilir"

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğine dönüş sürecini değerlendirdi. Sarıkaya, "Yerel mahkemeye konuyu hemen ele alır ve TBMM'ye bildirirse Enis Berberoğlu milletvekilliğine yeniden dönüşü bu hafta içinde olabilir" görüşünü savundu.

Sarıkaya, "Hepsi de ilk kez tanıklık edilen bir milletvekilinin üyeliğinin yeniden verilmesine yönelik Anayasa Mahkemesi’nin kararının yerine getirilmesi konusunda aynı görüşte buluştu. Sadece biri işlerliğinin nasıl olması gerektiği konusunda yöntemde farklılaştı. Anlaşılan o ki bu süreçte Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğine yeniden dönüşü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı aldıktan sonra süreci işletmesiyle başlayacak. Eğer Anayasa Mahkemesi kararında yer aldığı gibi yerel mahkeme konuyu hemen ele alır, yarın durdurma kararını verir ve Adalet Bakanlığı aracılığıyla TBMM’ye bildirirse bu hafta içinde dahi iade gerçekleşir." ifadesini kullandı.

Sarıkaya yazısında, "Ardından da yeniden yargılamak için dokunulmazlığının kaldırılması süreci gelir. Dosyanın TBMM’ye gelmesiyle de zaten Berberoğlu milletvekili sıfatını tekrar kazanır. TBMM’de grubu bulunan partilerin hukukçuların üzerinde uzlaştıkları süreç böyle…" değerlendirmesinde bulundu.

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