Yerel gazeteye satırlı saldırı

Bursa’da bir yerel gazeteye satırlı ve sopalı saldırı düzenlendi. Gazete sahibinin de aralarında bulunduğu üç kişiyi hastanelik eden saldırganlar kaçtı.



Bursa’da yayımlanan “Bursa Gündem Gazetesi”ne akşam saatlerinde gelen 10-12 kişilik grup, gazete sahibi Neşet Öner, genel yayın yönetmeni Şükrü Öner ile köşe yazarı Orhan Kaplan’a saldırıda bulundu.



Saldırıda yaralanan gazeteciler, cankurtaranla Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Neşet Öner, gazetecilere yaptığı açıklamada, baskıya girdikleri sırada gazetenin basımevine gelen grubun, hiçbir gerekçe göstermeden kendilerine saldırdığını söyledi.



Gruptakilerle konuşmaya çalıştıklarını, ancak başarılı olamadıklarını belirten Öner, “Bizi dinlemediler. Ellerinde satırlar ve sopalar da vardı. Gruptakiler bizi yaklaşık 10 dakika darpettiler. Polisi aradığımızı söyleyince de hemen kaçtılar” dedi.

