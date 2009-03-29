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Politika

Yerel gazeteler siyah-beyaz çıkacak

Sivas'ta yerel gazeteler, BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu ile aynı helikopterde hayatını kaybedenler anısına 3 gün süreyle siyah beyaz çıkacak.

29 Mart 2009 02:00

Sivas'ta yerel gazeteler, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı helikopterde hayatını kaybedenler anısına 3 gün süreyle siyah beyaz çıkacak.

Sivas'ta yerel gazeteler, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı helikopterde hayatını kaybedenler anısına 3 gün süreyle siyah beyaz çıkacak.

Geçtiğimiz çarşamba günü Kahramanmaraş'ta miting sonrası dönüş yolunda helikopteri düşerek hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Yazıcoğlu ve partililer Sivas'ı yasa boğdu. İHA Muhabiri İsmail Güneş'in hala kayıp olduğu olay sonrası Yazıcıoğlu'nun memleketinde hüzün hakim. Kentte yayın yapan günlük gazeteler de ortak karar alarak 3 gün boyunca siyah beyaz çıkma kararı aldı.

Yazıcıoğlu'nun öldüğünün resmen açıklandığı gün gazeteler manşetlerine bu haberleri taşıdı. Haber için Hürdoğan Gazetesi "Yüreğimiz yanıyor", Dört Eylül Güneşi "Unutmayacağız", Yeniülke "Kalbimizdesin" Hakikat "Yıkıldık", Demokrat "Kalbimize gömdük", Anadolu "Türk milletinin başı sağolsun", Pusula "Türkiye yasta, başımız sağolsun", Bizim Sivas "O'ndan geldik O'na döneceğiz", Sivas'ın Sesi "Devlet değil millet buldu, tüm Türkiye kahroldu" ve Memleket "Acımız büyük" başlıklarını kullandı.

Pazar günü yayınlanmayan gazeteler, yarın ve salı günü de siyah beyaz çıkacak.

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