Yerel basın: Suudi Arabistan, kadınlara orduya katılma hakkı verdi

T24 Dış Haberler

Suudi Arabistan'ın kadın vatandaşlarına orduya katılma hakkı verdiği belirtildi.

Bloomberg'in Suudi Arabistan merkezli Arab News'tan aktardığına göre orduda kadınlar asker, onbaşı, subay ve astsubay olarak görev yapabilecek.

Habere göre orduya alınacak kadınların normal boy-kilo şartlarına uyması ve en az lise diploması olması gerekecek. Yabancı ülkelerin vatandaşlarıyla evli olan kadınlar orduya katılamayacak.

Suudi Arabistan, de-facto lideri Muhammed Bin Selman'ın "Suudi Arabistan'ın dünyanın bir numaralı ekonomisi yapma planı" kapsamında daha önce ülkede yasaklı olan bazı iş kollarını kadınlara kademeli olarak açıyor. Birçok batılı uzman, Bin Selman'ın bu politikalarıyla Batı başkentlerinin "gözünü boyamaya çalıştığını" iddia etmişti.