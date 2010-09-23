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Yaşam

Yerebatan Sarnıcı'nın şanslı ziyaretçisi

Yerebatan Sarnıcı'nın 1 milyon 111 bin 111'inci şanslı ziyaretçisi olan Hong Konglu editör Cin Kwok'a tören eşliğinde ödülü verildi.

23 Eylül 2010 03:00

T24- Yerebatan Sarnıcı'nın 1 milyon 111 bin 111'inci şanslı ziyaretçisi Hong Konglu editör Cin Kwok oldu. İstanbul'un en önemli tarihi ve turistik mekanlarından Yerebatan Sarnıcı'nın bu yılki 1 milyon 111 bin 111'inci ziyaretçisinin Hong Kong'da editör olarak çalışan Cin Kwok'un olduğu belirtildi.


Kültür AŞ'nin geleneksel olarak düzenlediği ödül töreninde şanslı ziyaretçi Kwok'a eskimeyen İstanbul kitabı ve sertifika verildiği kaydedildi. Kwok, sarnıcın, su ile mekanı bir araya getiren şiirsel güzelliğine hayran kaldığını ve İstanbul'a ilk gelişinde ziyaret ettiği ilk yerin Yerebatan Sarnıcı olduğunu vurguladı.
 

Bir grup arkadaşıyla İstanbul'u gezmeye geldiklerini anlatan Kwok, İstanbul'un güzel bir şehir olduğunu, şehri tanımak için sabırsızlandığını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genül Müdürü Nevzat Bayhan da Yerebatan'ın ziyaretçi sayısı hedefine bir ay önce ulaşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, sarnıcın, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'nin yakaladığı başarıların İstanbul'un gururu olduğunu kaydetti.

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