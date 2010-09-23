Yerebatan Sarnıcı'nın şanslı ziyaretçisi

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Kültür AŞ'nin geleneksel olarak düzenlediği ödül töreninde şanslı ziyaretçi Kwok'a eskimeyen İstanbul kitabı ve sertifika verildiği kaydedildi. Kwok, sarnıcın, su ile mekanı bir araya getiren şiirsel güzelliğine hayran kaldığını ve İstanbul'a ilk gelişinde ziyaret ettiği ilk yerin Yerebatan Sarnıcı olduğunu vurguladı.Bir grup arkadaşıyla İstanbul'u gezmeye geldiklerini anlatan Kwok, İstanbul'un güzel bir şehir olduğunu, şehri tanımak için sabırsızlandığını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genül Müdürü Nevzat Bayhan da Yerebatan'ın ziyaretçi sayısı hedefine bir ay önce ulaşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, sarnıcın, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'nin yakaladığı başarıların İstanbul'un gururu olduğunu kaydetti.