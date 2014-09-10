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Kültür-Sanat

Yerebatan Sarnıcı'nda Dan Brown'un 'Cehennem'i yaşanacak

Dan Brown'un Cehennem filminin çekimleri için Yerebatan Sarnıcı kapatılacak

10 Eylül 2014 18:16

Dan Brown'un romanından uyarlanan “Cehennem”in çekimleri nedeniyle İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı dört gün kapatılacak.

Dünyada 12 ülkeyle birlikte aynı günlerde Türkiye’de de yayımlanan ve daha yayımlanmadan çekilecek filmi konuşulmaya başlanan Dan Brown’un Cehennem’inin çekim takvimi netlik kazanmaya başladı.

Başrolünde yine Tom Hanks'in yer alacağı film Nisan 2015'te Floransa'da “motor” diyecek. Ardından set haziran ayı başında İstanbul'a taşınacak. Aksiyon sahnelerinin büyük bir bölümünün kitaptaki hikâyeye paralel olarak Yerebatan Sarnıcı'nda çekileceği belirtilen film için tarihi mekân dört gün boyunca ziyarete kapatılacak.

 

Haluk Bilginer ismi öne çıkıyor

 

Sarnıcın zarar görmemesi için çok özel ekipmanın kullanılacağı çekimlerde figürasyon kadrosunun bir bölümü yurtdışından getirilecek. Filmin Türk figürasyon kadrosundaysa “iyi derecede İngilizce” şartı aranacak. İddialara göre filmin İstanbul’da çekilecek sahnelerinde Haluk Bilginer de rol alacak. Sultanahmet, Ayasofya, Kapalıçarşı ve Eminönü gibi mekânlarda da çekim yapılacak.

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