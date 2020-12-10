Yerebatan Sarnıcı'nda çökme riski tespit edildi

Yerebatan Sarnıcı'nın restorasyonu sırasında sütun başlarında gergi boşlukları belirlenirken çökme riski olduğu tespit edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, sarnıça restorasyon yapılması gerektiğini ve kaybedecek tek bir saniyenin olmadığını söyledi.

Yerebatan Sarnıcı'nın ziyarete kapalı bölümünde yaklaşık 4 yıldır devam eden restorasyon çalışmaları sırasında, Cumhuriyet geç dönem restorasyonunda yapılan gergi elamanlarının, sütün başlarında son bulduğu ve devamlılık oluşturmadığı tespit edildi. Bu durum nedeniyle olası depremde Sarnıç'ta ciddi hasarların oluşabileceği, göçmelerin bile yaşanabileceği duyuruldu.

Göçme ihtimaline karşı sadece sarnıç değil, çevresindeki yapıların da tehdit altında olduğunu söyleyen Özel, "Sütun başlarında deprem sırasında yoğun bir gerilme yığılmaları olacağı tespitini yaptık. Bu gerilme yığılması deprem sırasında oradaki elemanların yoğun hasar alması demek. Bu, göçme gibi tehlikeli durumları doğurabileceği anlamına geliyor" dedi.

"Bir saniye bile bekleyecek zamanımız yok"

Özel, "Bizim şu an itibarıyla bir saniye bile bekleyecek zamanımız yok. Hızla Yerebatan Sarnıcı'ndaki deprem güvenliğini sağlamak gibi bir zorunluluğumuz var. Yetkili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde hızla önlemlerimiz alacağız. Bin 500 yıllık bir insanlık mirasından bahsediyoruz. Bu mirası koruma hepimizin borcu" ifadelerini kullandı. (DHA)