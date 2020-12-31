Yerebatan Sarnıcı'nı güçlendirme projesine 66 gün sonra onay çıktı

İBB'nin Yerebatan Sarnıcı'nın güçlendirme çalışmaları için talepte bulunduğu koruma kurulundan 66 gün sonra onay çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş. tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı'nda 2017 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sırasında sütunları birbirine bağlayan gergilerin sütunları tutmadığını tespit etti.

İBB, olası depremde tarihi yapıda ciddi hasara yol açacak sorunun giderilmesi için gergi güçlendirme projesi hazırlayarak 23 Ekim 2020'de hemen uygulama yapmak üzere onay almak için İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderdi. Koruma Bölge Kurulu'na bilimsel danışma heyeti görüşü de iletildi.

Kurul uzun süre projeyi gündeme almadı. Başvurudan 52 gün sonra 15 Aralık tarihli kurul toplantısında başvuru gündeme alındı. Ancak bu kez de projeye onay çıkmadı. Kurul, bilimsel danışma heyeti görüşü ile projenin tekrar kurula gönderilmesine karar verdi.

Çalışma hemen başlayacak

Projeler, İBB tarafından 18 Aralık'ta tekrar kurula iletildi. 66 gündür bekleyen güçlendirme projesi, 30 Aralık tarihli kurul toplantısında tekrar gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre kuruldan projeye onay çıktı. Kurul kararının İBB'ye tebliğ edilmesinin ardından önümüzdeki günlerde güçlendirme projesinin uygulanmasına hemen başlanacağı öğrenildi.