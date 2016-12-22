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Yaşam

Yerebatan Sarnıcı 20 milyon liraya restore edilecek

İhaleyi kazanan şirketin restorasyonu şartname gereği 11 Mart 2018’e kadar tamamlaması gerekiyor

22 Aralık 2016 14:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerebatan Sarnıcı’nın restorasyon ve çevre düzenlemesi işini 20 milyon TL’ye ihaleye etti. ihaleyi kazanan Hera Restorasyon şirketinin, restorasyonu şartname gereği 11 Mart 2018’e kadar tamamlaması gerekiyor. 

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan, 52 basamaklı taş bir merdivenle inilen sarnıcın içerisinde her biri 9 metre yüksekliğinde, çoğunluğu daha eski yapılardan toplandığı anlaşılan 336 sütun bulunuyor. Toplam 9 bin 800 metrekare alanı kaplayan sarnıç, 100 bin ton su depolama kapasitesine sahip. 

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İstanbul Büyükşehir BelediyesiYerebatan Sarnıcırestorasyonihale20 milyon TL

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