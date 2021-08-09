Yere vura vura, tekmeleyerek kedi öldürmüştü; Cihan Gülseren tutuklandı

İstanbul Üsküdar'da mahallelinin "Gümüş" adını verdiği sokak kedisini yere vurarak öldüren 22 yaşındaki Cihan Gülseren, emniyet’eki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.



İstanbul Üsküdar Selami Ali Mahallesi Anıt Sokak’ta yaşayanlar, "Gümüş" adını verdikleri sokak kedisinin ortalıkta gözükmediğini fark edince güvenlik kamera görüntülerini inceledi.



Görüntülerde, 2 Ağustos 2021 gecesi kedinin bir kişi tarafından vahşice, yere vurularak öldürüldüğünü gördüler. Mahalle sakinleri hemen polisi aradı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi tespit etmek için 72 saatlik kamera görüntüsünü inceledi. Görüntülerde, şüpheli saat 01.52 sıralarında olay yerine geldiği, kediyi öldürdükten sonra da başka bir kişinin kullandığı araçla kaçtığı belirlendi.



Aracın özel bir şirkete ait olduğu belirlendi. Aracı H.S.’nin kullandığı belirlenirken, kediyi öldüren kişinin de Cihan Gülseren olduğu saptandı.

"Bana saldırdı, pişmanım"

Polis, düzenlediği operasyonla Cihan Gülseren’i gözaltına aldı. Uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli adliyeye sevk edilirken, "Neden yaptınız?" sorusuna, "Bana saldırdı, pişmanım" dedi. Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nı çıkarılan Cihan Gülseren, tutuklanarak cezaevine gönderildi.