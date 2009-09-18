Yere düştü, rezaleti ortaya çıktı

Bursa'da 50 yaşındaki Fatih İyikul’un gıda imalathanesi olarak kullandığı depoda düşerek yaralanması, bayram öncesi bir rezaleti ortaya çıkardı.



Depoda incelemelerde bulunan polis ve zabıta ekipleri, “Bu kadarı da olmaz” dedirten görüntülerle karşılaştı. İyikul’un 9 yıl önceden kalan kestane ezmelerini hamur makinesinde karıştırıp, yeniden paketleyerek, bayram öncesi piyasaya sürmek istediği ortaya çıktı. Bir çöplüğü aratmayacak malzemelerin bulunduğu depoda tarihi geçmiş sakızdan, yeniden doldurulmak istenen boş meyve suyu kutularına, şalgam suyundan, yanık yağa kadar çok sayıda sağlığa zararlı maddeye el konuldu.

Merkez Osmangazi İlçesi Çirişhane Mahallesi Kanalboyu Caddesi Kavak Sokak’taki rezalet, Fatih İyikul’un, kendisine ait olan iki katlı binanın üst katından dengesini kaybedip, boşluktan bir alt kata düşmesi sonucu ortaya çıktı. Yaralanan İyikul, ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerine inceleme yapmak için gelen polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şok oldu. Depo alarak kullanılan binanın mikrop yuvasına dönüşen bu katında, 2000 yılından kalan kestane ezmelerinin hamur karma makinelerinde öğütülüp tazeymiş gibi bayram öncesi piyasaya sürülmekte olduğunu belirleyen ekipler Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bilgi verdi.

Çöplükten beter

Depoya gelen zabıtalar, 9 yıl öncesinden kalan kestane ezmesi paketleriyle karşılaştı. Eski ürünlerin içine çeşitli katkı maddeleri koyarak, yeniden paketlendiğini belirleyen zabıta ekipleri, ‘İlham Pastanesi’ etiketi yapıştırılan şekerlemelere de el koydu. Bir çöplüğü aratmayacak malzemelerin bulunduğu depoda, tarihi geçmiş sakızdan, yeniden doldurulmak istenen boş meyve suyu kutularına, şalgam suyundan yanık yağa kadar çok sayıda sağlığa zararlı madde bulunduğu görüldü.

Şekerlemelerin üzerinde yazılı ‘İlham Pastanesi’ adresini de araştıran polis ve zabıta ekipleri, belirtilen adreste böyle bir pastanenin olmadığını tespit etti.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı insan sağlığını tehlikeye sokan izinsiz imalathane ile ilgili soruşturma başlattı. Düşerek yaralanan Fatih İyikul, taburcu edilince adliyeye çıkartılacak.













