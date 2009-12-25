Yerden kaldıran centilmenlik!

T24 -

Fransa Birinci Ligi'nin (Ligue 1) 18. haftasında oynanan Marsilya-Auxerre maçında, yeşil sahalarda eşine az rastlanır bir olay yaşandı.Karşılaşmanın 34. dakikasında Marsilyalı futbolcu Bakari Kone ile Auxerre forması giyen Valter Brisa arasındaki ikili mücadele sonrası Kone, direkt kırmızı kart gördü. Marsilyalı oyuncu, uzun süre hakeme itiraz etti. Bu sırada yerde yatan Brisa ayağa kalktı ve rakibinin kendsine faul yapmadığını işaret ederek kırmızı kartın iptalini istedi.Maçın hakemi, Brisa'nin isteğini yerine getirdi ve gösterdiği kırmızı kartı iptal etti. Böylece Kone yeniden oyun alanına döndü.Fransız basınında manşete çıkan centilmenlik olayı, yılın Fair-play ödülüne aday olarak gösterildi.Auxerre, Velodrome Stadı'nda oynanan unutulmaz karşılaşmayı 2-0 kazandı.