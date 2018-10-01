"Yerde yatırılan mahkûma revir izni verilmedi" iddiası

Kadın mahkûmların gardiyanlarca topluca darp edildiği iddialarıyla kamuoyunun gündemine gelen Silivri Cezaevi’nde kötü koşulların artarak devam ettiği belirtildi. Silivri 6’nolu Cezaevi’ndeki doluluk nedeniyle mahkûmların yerde yatmak zorunda kaldığı iddia edilirken, bir aydır beton zemin üzerinde yatan mahkûm, böbrek ağrısı şikâyeti nedeniyle revire çıkmak istese de cezaevi yönetiminden izin alamadığı ileri sürüldü.

Oğlu Silivri 6’nolu Cezaevinde hükümlü olan bir anne, “Cezaevi koşullarının iyileştirilmesini istiyoruz. İnsani şartlarda yaşamıyorlar” diye konuştu.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre katıldığı bir eylemde attığı slogan nedeniyle iki yıl ceza alan mahkûmun, cezaevindeki yoğunluk nedeniyle yerde yatmak zorunda kaldığı iddia edildi. İddiaya göre, ranza olmadığı için bir aydır beton zemin üzerinde yatan mahkûm, böbrek ağrısı şikâyeti nedeniyle revire çıkmak istese de cezaevi yönetiminden izin alamadı. Oğlunun sağlığından endişe eden anne D.A, “Çocuğumun yatağı bile yok. Benim çocuğum ne yapmış? Adam mı öldürmüş? Uyuşturucu mu satmış?” diye sordu.