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Yaşam

Yerde yatan cenazeye rağmen ATM'den para çektiler

Gaziantep'te 91 yaşındaki Mehmet Hıdır Kuzudişli, dengesini kaybederek 4'ncü kattan beton zemine çakıldı

12 Kasım 2016 20:19

Gaziantep'te 4'üncü kattaki evin penceresinden düşen yaşlı adam beton zemine çakıldı. 91 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybederken, bazı vatandaşların ise şahsın cenazesine rağmen ATM'den para çekmeleri dikkat çekti.

Hürriyet’te yer alan iddiaya göre, Gaziantep'in Şahitkamil ilçesi Fevzi Çakmak bulvarında bulunan 6 katlı apartmanın 4'üncü katında bakıcısıyla birlikte yaşayan 91 yaşındaki Mehmet Hıdır Kuzudişli, dengesini kaybetmesi sonucu pencereden düşerek, beton zemine çakıldı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, Kuzudişli'nin öldüğü belirlendi. Üzeri örtülen Kuzudişli'nin cenazesinin kaldırılması için cenaze aracı beklendi. Bazı vatandaşların, bir ATM'nin hemen önüne düşen adamın cansız bedenine rağmen para çekmeleri dikkat çekti. Öte yandan Kuzudişli'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

 

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