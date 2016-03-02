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Yaşam

Yerde 20 bin lira buldu, 3 bin lirasıyla borçlarını ödedi, kalan parayı sahibine teslim etti

''Borçlarını ödediği 3 bin lira önemli değil, canı sağ olsun"

02 Mart 2016 18:50

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Eyüp Doğan, yolda 20 bin lira buldu. Paranın 3 bin lirası ile borçlarını ödeyen Doğan, 17 bin lirayı paranın sahibine teslim etti. Doğan ‘’Dürüstlük en güzel sermaye’’ derken, parayı teslim alan Duran Konak ‘’3 bin lira önemli değil, canı sağolsun’’ ifadelerini kullandı.

Afşin'de esnaf olan Bayram Konak, bankadan çektiği 20 bin lirasını bir hafta önce yolda yürürken düşürdü. Parasını düşürdüğünü fark eden Konak, polise başvurdu ve belediye hoparlörlerinden ilan verdirdi. Parayı bulan Eyüp  Doğan, belediyeden aldığı telefon numarasını arayarak Bayram Konak'a ulaştı.  

 

"3 bin lira önemli değil"

 

Bayram Konak'ın oğlu Duran Konak, yaptığı açıklamada, "Sağ olsun Eyüp Doğan ağabeyimiz parayı bulmuş ve bizlere ulaşarak parayı iade etti. Herkesten bu örnek davranışı bekliyoruz. Paramızı bize iade ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Borçlarını ödediği 3 bin lira da önemli değil, canı sağ olsun" diye konuştu.

 

"Dürüstlük en güzel sermaye"

 

Eyüp Doğan da dürüstlüğün en güzel sermaye olduğunu söyleyerek, "Çay ocağında garson olarak çalışıyorum. Çarşamba günü izin günümdü. Çarşıda gezerken bir kuyumcunun önünde yerde şeritli halde bir para gördüm ve aldım. Daha sonra parayı düşüren kişinin telefonunu belediyeden alarak Bayram ağabeyimize ulaşıp parasını verlem üzere işyerime çay içmeye davet ettim'' dedi. 

Paranın 3 bin lirasını borçları için harcadığı ifade eden Doğan, şunları belirtti:

 

"3 bin lirayı çalışıp ödeyeceğim"

 

"Bulduğum paranın çok borcum olduğu için acil ödemem gereken 3 bin lirasıyla ödemelerimi yaptım. Bu parayı ben bulmasaydım belki de bugün cezaevindeydim. Bunu paranın sahibine de söyledim. Harcadığım parayı en kısa zamanda çalışıp geri ödeyeceğim."

Doğan, parayı Bayram Konak'ın oğlu Duran Konak'a elden teslim etti.

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