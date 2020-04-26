Yeraltı Maden İş Genel Başkanı Çetin Uygur’da Covid-19 tespit edildi

Yeraltı Maden İş Genel Başkanı Çetin Uygur, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tanısıyla Kartal Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Üç gün önce boğaz ağrısı şikayeti başlayan Uygur, ağrısının şiddetlenmesi ve ateşinin çıkması üzerine bugün hastaneye gitti. Covid-19 testi pozitif çıkınca hastaneye yatırıldı.

Uygur’un genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uygur için üyesi olduğu SOL Parti de Twitter’dan bir mesaj paylaştı. Mesajda, “Devrimci işçi hareketinin önderlerinden, Parti üyemiz sevgili Çetin Uygur’un bugün yapılan Covid testi pozitif çıktı. Hastenede tedavi altına alınan, Çetin Uygur’un sağlık durumu iyi. Diren, bunu da yenelim Çetin abi…” denildi.