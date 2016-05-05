Yeraltı Hacker Pazarı araştırmasından: Gmail veya Facebook hack'lemenin bedeli 129 dolar!

Araştırma şirketi Dell, 'Yeraltı Hacker Pazarı' araştırmasını yayımladı. Araştırmada hacker pazarının profesyonel ve "müşteri odaklı" çalıştığı belirtildi. Fiyat tarifelerini paylaşan hacker'ler, mağdurun hiç bir şeyi anlamayacağına dair garanti de verirken tanıtımlarında "Gmail hack 129 dolar, Facebook hack ,129 dolar. Kurumsal bir e-posta adresine sızmak isterseniz, 500 doları gözden çıkarmanız gerekiyor" ifadeleri yer alıyor.

Araştırmaya göre, e-posta adresinden Facebook'a kadar pek çok farklı online servisteki hesabı hack'lemenin mümkün olduğu belirtildi.

Hürriyet’in Techinside'a dayandırdığı haberine göre, araştırma, Deep Web'de konumlanan hacker pazarının profesyonel ve "müşteri odaklı" çalıştığını gözler önüne serdiğini belirtildi. Hacker'lar, 'hesabı ele geçirirken dijital alarmları tetiklemeyeceklerine, parolayı değiştirmeyeceklerine ve mağdurun hiçbir şeyi fark etmeyeceğine' dair garanti veriyor.