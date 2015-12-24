Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin gözaltında

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin ve 7 kişi Samsun’da gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, Sedat Şahin’in İstanbul’da aracına düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen kardeşi Vedat Şahin’in intikamını almak için saldırı hazırlığında bulunduğu iddia edildi.

Mustafa Çelikbaş’ın DHA’da yer alan haberine göre, Sedat Şahin ve yanındaki 7 kişi Samsun'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu 2 ayrı otomobilde yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 6136 sayılı Silah Kanunu'na muhalefet suçundan çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı.

Kardeşi öldürülmüştü

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Sedat Şahin’in kardeşi Vedat Şahin bir süre önce İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Bu olayın ardından Sedat Şahin’in karşı gruba yönelik eylem hazırlığı içinde olduğu iddiasıyla polis tarafından operasyon düzenlenmiş, ancak Sedat Şahin yakalanamamıştı. Hakkında yakalama emri bulunan Sedat Şahin 2 gün önce İstanbul Çağlayan adliyesine giderek mahkemede ifade vermişti. Şahin ifadenin ardından da serbest bırakılmıştı.

Bu gelişmeler üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri İstanbul’da serbest kalan Sedat Şahin ve adamlarını takibe aldı. Yapılan takip ve istihbarat çalışmanın ardından Sedat Şahin’in memleketi Samsun’a geleceği tespit edidi. İki otomobil ile sabah Samsun’a gelen Şahin ve adamları Alaçam İlçesi’nde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu.

7 tabanca 150 mermi

Polis her iki otomobilde yaptığı aramada 7 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 7 şarjör ve 150 mermi ele geçirdi. Otomobilde bulunan Sedat Şahin, yeğeni Mehmet Şahin ile Eyüp Atmaca, Halis Kocaman, Kazım Can Avcı, Ercan Gürsel, Sönmez Varan ve Ömer Seven’i gözaltına alındı.

Şahin ve beraberindekiler, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının tamamlanmasının ardından 6136 sayılı silah kanununa muhalefet suçundan Alaçam Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.