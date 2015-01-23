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Yaşam

Nişantaşı cinayetlerinde 14 şüpheli gözaltında

Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ile koruması uzun menzilli silahların kullanıldığı saldırıda öldürülmüştü

23 Ocak 2015 15:27

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü operasyonlarda toplam 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve korumasının Nişantaşı'nda otomatik silahların kullanıldığı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili oldukları belirtiliyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Aralık'ta Nişantaşı'nda meydana gelen ve Şahin ile bir korumasının öldüğü, diğer korumasının da yaralandığı silahlı saldırının faillerini belirledi.

Dün geceden itibaren İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde bazı adreslere baskın düzenleyen ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve gözaltı sayısının artabileceğini bildirdi.

Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde 24 Aralık akşamı meydana gelen olayda, Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve iki korumasına uzun namlulu silahla ateş açılmıştı. Saldırıda Vedat Şahin ile korumalardan Ferdi Topal olay yerinde hayatını kaybetmiş, Evren Aydın ise yaralanmıştı.

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