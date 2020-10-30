Yer 'yarıldı', içi fare dolu deliğe düştü

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ABD'nin New York kentinde Leonard Shoulders isimli bir vatandaş, otobüs beklerken aniden kaldırım çatladı ve içi farelerle dolu bir deliğe düştü.

Shoulders'ın kardeşi Greg White, kardeşinin deliğe düştüğünde kolunu ve bacağını kırdığını söyledi.

New York Daily News'a konuşan White, "Hareket edemedi her yerinde fare vardı. Çığlık atamadı, çünkü farelerin ağzına doluşmasından korktu" dedi.

İtfaiye ekipleri yarım saat içinde Shoulders'ı fare dolu delikten çıkardı. Shoulders, tedavi görmek üzere hastaneye kaldırıldı.