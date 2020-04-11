Yer kıtlığın sürdüğü California: Tuvalet kağıdı için annesini dövdü

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Yeni tip Koronavirüs salgınından en ağır şekilde etkilenen ülke olan ABD'nin California eyaletinde bir adam, ailenin tuvalet kağıdı stoğunu sakladığı için annesine yumruk attığı iddiasıyla göz altına alındı.

ABD'de salgının başlamasından bu yana birçok kişinin stokladığı tuvalet kağıdı marketlerde en zor bulunan ürünlerden biri haline geldi.

AFP'nin aktardığına göre Los Angeles polisi geçen pazartesi günü saat sabah üçte "bir hijyen ürünü sebebiyle çıkan kavga sebebiyle" ailenin Saugus kasabasındaki evine çağrıldı.

Santa Clarita Vadisi Şerifliği sözcüsü Shirley Miller, iddiaya göre anne ve oğul arasında bir tartışma çıktığını, ardından da 26 yaşındaki adamın annesine yumruk atıldığını söyledi. 26 yaşındaki adam darp şüphesiyle gözaltına alındı.

Anne, yetkililere tuvalet kağıdını saklamasının nedeninin oğunun Covid-19 salgını nedeniyle kıtlığın olduğu günlerde ürünü çok kullanması olduğunu ifade etti.