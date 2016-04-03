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Ekonomi

Yer elması kırmızı etle yarışıyor

Genellikle Şanlıurfa'da yetişen yer elması, 40 liraya alıcı buluyor

03 Nisan 2016 20:14

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde toprağın yaklaşık 10-15 santim altında yetişen Keme’nin (Yer Elması) fiyatı etle yarışıyor. Yer elması, 35 ile 40 TL arasında alıcı buluyor.

Hürriyet’in haberine göre, Şanlıurfa bölgesine yetişen yer alması, lezzet açısından bölge halkı tarafından beğeniyle tüketilen ve besin değeri yüksek yabani yiyeceklerin başında geliyor. 

Ceylanpınar halkı tarafından kıraç bölgelerde yerin altından çıkartılmaya başlanan Keme'nin fiyatı ise etle yarışıyor. 

Keme satışlarından memnun olduğunu dile getiren Keme satıcısı Salih Çiftçi, “Keme besin değeri yüksek bir yiyecek olduğundan bölge halkı tarafından tercih edilmektedir. Keme'yi genellikle bölge halkı kızartarak tüketmektedirler. 

Çiftçi, "Kemenin kilogram fiyatı 35 ile 40 TL arasında alıcı buluyor” diye konuştu.

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