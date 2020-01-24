Yer çekimsiz kurabiyeler: Uzayda ilk kez çiğ malzemelerden yiyecek pişirildi, henüz kimse tadamadı

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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar uzayda ilk kez çiğ malzemelerden kurabiye yaptı ancak ürünleri henüz kimse test etmedi.

The Guardian'ın aktardığına göre dünyada normal şartlarda 20 dakikada hazırlanan kurabiyelerin uzayda yapılması çok daha uzun sürdü. "Normale yakın" durduğu belirtilen kurabiyelerin pişirilmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda pişirilen kurabiyeler iki hafta önce SpaceX kapsülüyle dünyaya gönderildi ancak kurabiyeleri henüz kimse yemedi. Kurabiyeler pişirildikleri keseciklerin içerisinde Houston'da donmuş bir biçimde konteynırda tutuluyor.

Kurabiyeler uzayda çiğ malzemelerden pişirilen ilk yiyecek olma özelliğini taşıyor. Kurabiyelerin yapıldığı fırınların üretici şirketi Nanoracks, uzayda pişirme süresinin fark edeceğini tahmin ettiklerini ancak bu kadar fark beklemediklerini ifade etti.

Nanoracks geçen Kasım ayında uzay istasyonunda test edilmesi için 5 tane fırın üretti.