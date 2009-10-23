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'Yepyeni' Deniz Seki

“Bundan sonra karşınızda , yepyeni bir Deniz göreceksiniz” diyen Deniz Seki, kendisine yeni bir sayfa açmak için çalışmalara başladı.

23 Ekim 2009 03:00

“Bundan sonra karşınızda , yepyeni bir Deniz göreceksiniz” diyen Deniz Seki, kendisine yeni bir sayfa açmak için çalışmalara başladı.

Uyuşturucu kullanmak ve kullananlara temin etmek suçundan 218 gün kaldığı cezaevinden çıkan Seki, ilk olarak menajeri ve basın danışmanıyla orkestrasını değiştirdi.

Yılbaşına doğru yeni albümünün çalışmalarına hız verecek olan Seki, yeniden eski çalışma arkadaşı Murat Yeter ve orkestrasıyla el sıkıştı.

Dün akşam Uğur Dündar’la Star Haber’e konuk olacağı açıklanan Seki, bu planını şimdilik ertelediğini belirtti.

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