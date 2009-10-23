'Yepyeni' Deniz Seki

Uyuşturucu kullanmak ve kullananlara temin etmek suçundan 218 gün kaldığı cezaevinden çıkanSeki, ilk olarak menajeri ve basın danışmanıyla orkestrasını değiştirdi.Yılbaşına doğru yeni albümünün çalışmalarına hız verecek olan Seki, yeniden eski çalışma arkadaşı Murat Yeter ve orkestrasıyla el sıkıştı.Dün akşam Uğur Dündar’la Star Haber’e konuk olacağı açıklanan Seki, bu planını şimdilik ertelediğini belirtti.