-YENİ TİMSAH FOSİLİ KEŞFEDİLDİ BANGKOK (A.A) - 25.11.2010 - Tayland'ın kuzeydoğusunda bulunan bir fosil, tarih öncesi döneme ait yeni bir timsah türünü ortaya çıkardı. Mahasarakham Üniversitesinden bilim adamı Komsorn Lauprasert, keşfedilen timsah türünün ikinci çağın son dönemi olan Tebeşir Döneminde, 100 milyon yıl önce yaşadığının tahmin edildiğini kaydetti. Günümüz timsahlarından daha uzun ayakları olduğu ve diş yapısından da balıkla beslendiği düşünülen yeni keşfedilen timsah türüne, bulunduğu eyaletin adıyla bölge araştırma enstitüsünün yöneticisinin son adından oluşan "Khoratosuchus jintasakuli" ismi verildi. Bulgular, The Geological Society of London dergisinde yayımlandı.