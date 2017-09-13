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Yenişehir'de orman yangını

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR(Bursa)(DHA)- BURSA'nın Yenişehir İlçesinde, Kirazlıyayla ile Barcın mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, bugün yangın çıktı

13 Eylül 2017 17:24

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR(Bursa)(DHA)- BURSA\'nın Yenişehir İlçesinde, Kirazlıyayla ile Barcın mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, bugün yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.
Yenişehir\'e bağlı Kirazlıyayla ile Barcın mahalleleri arasındaki çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda bugün yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangından çıkan dumanlar Yenişehir ile İnegöl ilçelerinden de görüldü. Alevlere havadan helikopterle, karadan ise Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve arazözler ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi. Yangın öğle saatlerinde kontrol altına alındı.
Yaklaşık 50 dönüm arazinin yandığı yangını söndürme çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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