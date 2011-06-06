-YENİŞEHİR'DE GERGİNLİK YENİŞEHİR (A.A) - 06.06.2011 - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde HEPAR'lı gençler ile BDP'liler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçenin Atatürk Anıtı önünde karşılaşan HEPAR'lı gençler ile BDP'liler arasında siyasi içerikli sözlü atışma başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polisin aldığı yoğun güvenlik önlemiyle ilçedeki gerginlik, yatıştırıldı. Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Halil Yılmaz ve jandarma yetkilileri, Yenişehir'e gelerek, olayla ilgili bilgi aldı. Olayda, 2 kişinin yaralandığı, 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Yetkililer, olaylar yatışmaya başladığı dakikalarda BDP'lilerin oturduğu mahallede bulunan kahvehanenin camlarının kırıldığını, bu olayda yaralanan olmadığını belirtti.