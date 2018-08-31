T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yenişehir'de gerginlik (4)

5 GÖZALTI Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bugün, doğu illerinden gelen iki ayrı grup arasında akşam çıkan kavgada 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

31 Ağustos 2018 22:44

5 GÖZALTI
Bursa\'nın Yenişehir ilçesinde bugün, doğu illerinden gelen iki ayrı grup arasında akşam çıkan kavgada 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olay anında tarafları ayırmak isteyen sivil giyimli İlçe Emniyet Müdürü Ümit Güner\'i tanımayan kalabalığın kendisine karşı gelmesi sonucu polis havaya ateş açtı. Her iki gruptan yaralıların hastaneye gitmesi sonucu toplanan kalabalık, hastaneden uzaklaştırıldı. Kaymakam Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Yenişehir Cumhuriyet Başsavcısı Veysi Oktay ve Yenişehir Jandarma İlçe Komutanı Albay Hakan Cirit, hastanenin bahçesine gelerek gelişmeleri takip etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YenişehirEmniyet MüdürüGünerKaymakam Suat Seyitoğlu Belediye Başkanı SüleymanYenişehir Cumhuriyet Başsavcısı Veysi OktayYenişehir JandarmaKomutanı Albay Hakan Cirit
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24