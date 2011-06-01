-YENİPAZAR'DA SEL CAN ALDI BİLECİK (A.A) - 01.06.2011 - Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, sele kapılan bir kişinin öldüğü bildirildi. Alınan bilgiye göre, Kösüre köyünde yaşayan İsmail Keskin (51), Eşme Deresi mevkisine hayvan otlatmaya gitti. Keskin'den uzun bir süre haber alamayan eşi Ayşe Keskin jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada, İsmail Keskin'i, Eşme Deresi'nden 2 kilometre uzaklıkta vücudunun bir bölümü çamura saplanmış vaziyette ölü olarak buldu. Keskin'in, aniden başlayan sele kapılan hayvanları kurtarmak isterken sele kapılmış olabileceği belirtildi. İsmail Keskin'in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.