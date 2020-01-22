Yenimahalle’deki eski MİT kampüsü Adalet Bakanlığı’na devredildi

T24 ANKARA

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın (MİT) Yenimahalle’de kullandığı eski yerleşkesi, özel bir protokol ile Adalet Bakanlığı’na devredildi. Yerleşkeye Ankara Adliyesi’nin yeni binasının inşa edilmesi planlandı. Mevcut adliye binası ise yıkılarak yeşil alan haline dönüştürülecek.

T24’ün aldığı bilgiye göre, Bağlıca’da yeni inşa edilen yerleşkesine geçtiğimiz günlerde tamamen taşınan MİT Başkanlığı’nın yıllardır kullandığı Yenimahalle’deki ana yerleşkesi için yeni planlama yapıldı. MİT’in mevcut lojmanları dahil boşalttığı alan, özel bir protokolle Adalet Bakanlığı’na devredildi.

Devir sonrasında Adalet Bakanlığı’nın yerleşkeye yeni Ankara Adliye Binası’nı inşa edeceği öğrenildi. Yapılan planlamaya göre Ankara Adliyesi bünyesindeki aile mahkemeleri zaman geçirilmeksizin yerleşkedeki mevcut binaların bir bölümüne geçici olarak taşınacak.

Üç adliye büyüklüğünde yeni bina

Hazırlanacak inşaat projesiyle 270 bin m2’lik kullanım alanı olacak yeni adliye binası inşa edilecek. Halen Sıhhıye’de faaliyet gösteren Ankara Adliye Binası’nın kullanım alanı 90 bin m2. Ancak, günümüz şartları nedeniyle Ankara Adliyesi’nin bazı mahkemeleri kentin farklı bölgelerinde kiralık binalarda faaliyetlerini yürütüyor. Mevcut adliye binasının üç katı büyüklüğünde inşası planlanan adliye sarayıyla tüm birimlerin tek yerleşkede toplanması ön görülüyor.

Ankara Adliyesi’ne yeni bina yapılması için zaman içinde farklı alternatifler gündeme gelmişti. Önce Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin envanterindeki Toptancı Hali’nin Adalet Bakanlığı’na devri gündeme gelmiş ancak sonuçlanmamıştı.

Geçtiğimiz yıl ise, Etlik’te inşaatı devam eden, Ankara’nın ikinci Şehir Hastanesi’nin adliye olarak kullanılmasının sağlanması için hazırlanan yeni proje, Cumhurbaşkanlığı’na onaya gönderilmişti. Ancak, bu proje uygun görülmeyip Adalet Bakanlığı’na geri gönderilmişti.

‘Yenimahalle’ tarih oldu

Bu arada, MİT Başkanlığı’nın Bağlıca’daki yeni yerleşkesine taşınması, Ankara bürokrasisinde yeni sayfa açtı. Taşınmayla birlikte gerek başkent bürokrasisinde, gerekse halk arasında kullanılan ve MİT’i işaret eden ‘Yenimahalle’ deyimi de tarihe karıştı. Ankaralılar, kendi aralarında MİT’i ilgilendiren konularda kurumun adını kullanmak yerine yıllardır kanıksandığı şekliyle ‘Yenimahalle’ tanımını tercih ediyordu.