Yenilik Partisi yöneticisi, afiş asarken vuruldu

Öztürk Yılmaz'ın başkanı olduğu Yenilik Partisi'nin Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan, afiş asarken vuruldu.

Yenilik Partisi Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan, afişleme çalışması yaptığı sırada kavşakta uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesindeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kozan Caddesi kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Yenilik Partisi Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan, partisinin olağan genel kurulu öncesi afiş astığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Otomobilden açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Ercan, Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ercan tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Adana'da konuştu ve ittifaklarda yer almadıklarını, almayacaklarını söyledi. Türkiye'de bir yenilik istediklerini belirten Yılmaz, "Biz ittifaklarda yer almıyoruz, yer almayacağız. Ayrıca partimiz teşkilatlarını kuruyor. Kısa bir süre sonra da büyük kurultayımızı yapıp seçime girme yeterliliğini kazanmış olacağız." ifadelerini kullandı.