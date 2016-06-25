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Spor

Yenilgisiz boksör Anthony Joshua ringe unvanını korumak için çıkıyor

Joshua'nın rakibi, tıpkı kendisi gibi profesyonel kariyerinde henüz yenilgi yüzü görmemiş olan Dominic Breazeale

25 Haziran 2016 13:20

IBF Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonluğu unvan maçında İngiliz boksör Anthony Joshua ile ABD'li Dominic Breazeale karşı karşıya gelecek. Nisan ayında Charles Martin’i nakavtla mağlup ederek IBF Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonluğu kemerinin sahibi olan Anthony Joshua, ilk kez unvanı koruma mücadelesi de verecek.

26 yaşındaki şampiyon boksörün rakibi, tıpkı kendisi gibi profesyonel kariyerinde henüz yenilgi yüzü görmemiş olan Dominic Breazeale.

Eurosport'un haberine göre, 2012 Londra Olimpiyatları’nın ardından profesyonel boks kariyerine adım atan Anthony Joshua, bu arenada şimdiye kadar çıktığı 16 karşılaşmanın hepsinde rakiplerini nakavt ederek korkutucu bir istatistiğe imza atmış durumda.

Joshua’nın altın madalyaya uzandığı olimpiyat oyunlarına ilk turda veda eden Dominic Breazeale ise, daha sonraki profesyonel kariyerinde 17 maça çıktı ve 15’i nakavtla olmak üzere bu maçların hepsini kazandı.

Tarihi maç öncesi iki boksör de kendilerinden emin açıklamalarda bulunmayı ihmal etmiyor. İlk kez bir unvan koruma maçına çıkacağı için üzerinde baskı hissettiğini, ancak bu baskıyı göğüslemesi gerektiğini belirten Joshua, insanların beklentilerini karşılayacağını vurgulayarak, “yeni bir nakavtla izleyenleri eğlendireceğini” söyledi.

Birleşik Amerikalı Breazeale ise, sanılanın aksine Joshua’nın birçok eksik noktası olduğunu belirterek Londra’daki maçta bu eksikleri ortaya çıkartacağını ifade etti.

Anthony Joshua ile Dominic Breazeale arasındaki dev mücadele, cumartesi günü saat 23.30’dan itibaren NTV Spor’dan canlı yayınlanacak.

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Anthony JoshuaDominic Breazealeboksmaçünvan koruma maçı

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