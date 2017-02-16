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Spor

Yenilginin faturası Wenger'e kesildi

Arsenal, deplasmanda Bayern Münih'e 5-1 mağlup olmuştu

16 Şubat 2017 17:09

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Arsenal'ın deplasmanda Bayern Münih'e 5-1 yenilmesi İngiliz basınında geniş yer buldu. 

Alman ekibi karşısında yaşanan ağır yenilgisinin faturasını Fransız teknik adam Arsene Wenger'e kesen gazeteler, Londra temsilcisinin çeyrek final şansının sona erdiği yorumunu yaptı.

Spor ekinde "Geri dönüş yok" başlığıyla maçın haberini duyuran Daily Telegraph gazetesi, Bayern Münih'in rakibinin Şampiyonlar Ligi umudunu "lime lime etmesinin" ardından 20 yıldır Arsenal'ı çalıştıran 67 yaşındaki Wenger'in başkent temsilcisindeki günlerinin sayılı olduğunu savundu.

Times gazetesi maçla ilgili, "Bayern Münih'e 5-1 yenilen Arsenal, Avrupa'da yine aşağılandı" ifadesini kullanırken, Daily Mirror gazetesi ise ağır mağlubiyet sonrasında Arsene Wenger'in üzerindeki baskının daha da arttığı değerlendirmesinde bulundu.

Çeyrek final için Bayern Münih'in büyük avantaj elde ettiği karşılaşmayı Daily Mail gazetesi, "Arsenal'ın Münih'teki yenilgisinin özeti: Kılçıksız", I gazetesi "Arsenal için oyun sona erdi, ya Wenger için?", Daily Star gazetesi de "Hep aynı hikaye" manşetleriyle okurlarına duyurdu.

2000 yılında Galatasaray'a UEFA Kupası finalinde kaybetmesinin ardından 17 yıldır aralıksız Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Arsenal, organizasyonun tarihinde yediği gol sayısı 200'ü aşan ilk İngiliz takımı oldu.

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