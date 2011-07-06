-YENİLENEN SEVİYE TESPİT SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), soruların yüzde 70'inin bir önceki yıl yapılan sınavla aynı olduğu ortaya çıkan ve iptal edilerek yeniden düzenlenen tıp alanındaki Seviye Tespit Sınavı'nın (STS) sonuçlarını açıkladı. Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden öğrenilebilecek. ÖSYM'nin 3 Temmuz'da yinelediği sınava, 520 aday katıldı. 100 soru yöneltildiği sınavda adayların 244'ü başarılı oldu. İnternet sitesinden cevap anahtarları da görülebilecek.