Yenilenen Mazda3 Türkiye'de satışta

Birinci jenerasyonu 5 yıl önce piyasaya sunulan ve bugüne kadar 2 milyon adet satarak dünya çapında 90 ödül alarak başarısını kanıtlayan modeli Mazda3, tamamen yenilenerek Türkiye’de satışa sunuldu.



Yeni Mazda3’ün sedan versiyonu 36 bin 700 TL’den, hatchback versiyonu ise 37 bin 100 TL’den başlayan fiyatlara sahip. Hürriyet’in haberine göre, Mazda Türkiye, yeni modelinden ÖTV indiriminin biteceği 16 Haziran’a kadar 250 adet getirecek. Yeni Mazda3; Mazda2 ve Mazda6’nın ardından Japon markanın üçüncü köklü yeniliği konumunda. Eskisinden daha ’saldırgan’ duran tasarımı, bir süre sonra Türkiye’de de satılmaya başlanacak CX-7 ve sportif RX-8 ile benzer çizgileri taşıyor. Türkiye’ye ilk etapta sadece 105 beygirlik 1.6 litre benzinli motorla gelen aracın 1.6 litre 109 beygirlik dizel versiyonuysa birkaç ay sonra ithal edilmeye başlanacak. Sedan ve hatchback olmak üzere iki farklı karosere sahip aracın çekiş gücünü de artıran Mazda, ağırlık azaltımıyla da birlikte aracın karbondioksit salınımının da azalmasını sağlamış. Aracın Türkiye’ye gelen iki tipinde de otomatik vites seçeneği yer alıyor.

