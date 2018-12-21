Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA) – ANKARA’da Güven Sağlık Grubu bünyesinde hizmet veren ve yenilenen G4 Güven Estetik’in lansmanı gerçekleştirildi.

Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü’nde bulunan G4 Güven Estetik, gelişen ve yenilenen uygulamalarını düzenlenen etkinlikte tanıttı. Lansmana, Ankara iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Güven Sağlık Grubu içerisinde Ankara’da çok az sayıda bulunan cihazların olduğunu söyleyen, G4 Güven Estetik’ten Dr. Serkan Öztürk, “Leke tedavisinde kullanılan Thulium Lazer yöntemi var. Aynı zamanda dövme sildirme için kullanılan Pico Lazer yöntemi de merkezimizde uygulanmaktadır. Pico Lazer yöntemi tüm Türkiye’de sadece 4 yerde kullanılıyor” dedi.

‘BURADA GÜVENLİ ESTETİK SAĞLIYORUZ’

“Güven Sağlık Grubu Ankara’da her anlamda yer etmiş bir markadır” diyen Öztürk, şunları söyledi:

“Temel anlamda baktığınız zaman estetik uygulamalarda güvende olmak herkes için çok önemli. G4 Güven Estetik adıyla uyumlu bir merkez olarak hizmet veriyor. Burada güvenli estetik sağlıyoruz. Güven Estetik’te tüm işlemler bilimsel rehberler ışığında yapılıyor. Bildiğiniz gibi estetik ve güzellik uygulamaları merdiven altı olarak adlandırılan yerlerde uzman olmayan kişiler tarafında da yapılıyor. Bunun sonucunda hiç istenmeyen görüntülere ve sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bizler, estetik ve güzellik uygulamalarından en iyi sonuçları almak için dünyada en gelişmiş olan sistemleri ile birlikte en donanımlı ekiple bu işi yapma çalışıyoruz.”

SAĞLIKLI VE ÖZGÜVENİ YÜKSEK BİR GÖRÜNÜM AMAÇLANIYOR

G4 Güven Estetik, kişilerin estetik kaygılarına cevap verirken sağlıklı ve özgüveni yüksek bir görünüme kavuşmalarını amaçlıyor. Merkez, ameliyatsız yüz gençleştirme tedavilerinden, medikal estetik uygulamalara, profesyonel saç ekiminden, etkin bölgesel incelmeye ve kişiye özel beslenme programlarına kadar birçok alanda hizmet veriyor. G4 Güven Estetik, bilimsel anlamda sağlık sektöründeki 45 yıllık deneyimini güzellik sektörüne yansıtmaya devam edecek.