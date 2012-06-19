Yenilenen fay haritasına göre, İstanbul'da diri fay hattı yok

"Yenilenmiş Türkiye Diri Fay Haritası"na göre Türkiye'de 326 tane diri fay bulunuyor. İstanbul'un merkezinde ise herhangi bir diri fay hattı yok.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından son teknolojik ve bilimsel yenilikler kullanılarak hazırlanan ''Yenilenmiş Türkiye Diri Fay Haritası''na göre Türkiye'de 326 tane diri fay olduğunu bildirdi.

Yıldız, Türkiye Diri Fay Hattı Haritası'na göre Marmara Denizi'nde olabilecek bir depremin tsunami tesiri olmayacağını, İstanbul'da yapılması planlanan 3'üncü köprü herhangi bir fay hattı üzerinde olmadığı için, burada da bir risk görülmediğini belirtti.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin herhangi bir fay hattı üzerinde bulunmadığını dile getiren Yıldız, ''Santral 9 şiddetinde bir deprem olacakmış gibi dizayn edilecektir, Türkiye'nin en sağlam yapısı olacaktır'' dedi.

Taner Yıldız, ''İstanbul'un merkezinde herhangi bir diri fay hattı bulunmamaktadır'' diye konuştu.