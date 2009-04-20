Mercedes’in önemli modellerinden biri olan ve tamamen yenilenen E-Serisi, Türkiye’de piyasaya çıktı.



Milliyet’ten Levent Köprülü’nün haberine göre, önceki modele göre tamamen değişen E-Serisi’nin farları da dahil tüm tasarımında köşeli hatlar dikkat çekiyor. İç mekanındaysa sade, ancak kalite hissi artırılmış ve fonksiyonel bir kokpit yaratılmış.



İlk etapta Türkiye’ye dizel motor seçenekleriyle ithal edilmiş. Yeni geliştirilen bu yeni 4 silindirli dizel motorlar, düşük yakıt tüketimleriyle iddialı. Nitekim 204 HP’lik E 250 CDI, eski V6 motora göre yüzde 23 daha az tüketiyor.



‘Akıllı ortak’



Türkiye’de Ekim ayında sunulacak doğrudan püskürtmeli E 200 CGI (184 HP) benzinli motor ise E 200 Kompressor’e göre yüzde 20’ye varan yakıt ekonomisi sağlıyor.



74 bin 320 euro’dan başlayan fiyatlara sahip yeni E-Serisi özellikle kaza önlemeye yönelik teknolojik donanımları sayesinde, sürücülerin “akıllı ortağı” olarak nitelenmiş.



Olası kazayı algılayan ve yolcuları kazayı en hafif şekilde atlatmaya hazırlayan “PRE-SAFE”, kaza halinde yayaları koruyan “Aktif Motor Kaputu”, sürücünün yorgunluğunu tespit ederek uyaran “Konsantrasyon Kaybı Uyarıcısı” E-Serisi ‘nde standart .

