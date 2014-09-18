Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni bir adım



Doğa dostu yenilenebilir enerji sistemleri Almanya’nın bu alanda başlattığı siyasi seferberlikle ülke çapında giderek yaygınlaşıyor. Oldukça yeni olan bu sistemin şu an için en büyük dezavantajlarından biri, bu kaynaklardan sağlanan enerjinin depolanma sorunu. İkinci bir sıkıntı ise, adı üstünde doğaya bağlı bu kaynakların rüzgar ve güneş şartlarına göre inişli çıkışlı bir verim vermeleri. Schwerin kentinde kurulan ve 25 bin lityum iyon akumulatör barındıran tesis bu iki soruna çözüm getirmeyi amaçlıyor. Hem dalgalı enerji akışını sabitleyecek hem de yenilenebilir kaynaklardan yetersiz enerji geldiğinde, bu açığı klasik santrallerden sağlanacak enerji ile dengeleyecek bir depolama alanı mevcut.

Yapımı 6 milyon Euro’ya mal olan tesise federal hükümet de 1,5 milyon Euro destek sağladı. Açılışa katılan Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, yaptığı konuşmada, hükümetin yenilenebilir enerji sistemleri ile ilgili her türlü araştırmayı desteklemeye devam edeceğini ancak bu masrafların da astronomik boyutlara çıkmaması gerektiğini dile getirdi.

'Klasik santrallere de şimdilik ihtiyaç var'

Avrupa’nın en büyük ticari enerji depolama parkını Wemag şirketi ile ortaklaşa inşa eden Younicos Şirketinin Basın Sözcüsü Philipp Hiersemenzel, Deutsche Welle’ye yaptığı açıklamada bu tesisin önemini dile getirerek, projenin yenilenebilir enerjiye geçiş adına çok önemli olduğunu, rüzgar ve güneş enerjisi ile üretilen elektriğin oldukça yüksek seviyelere çekilmiş olmasına rağmen, elektrik akışının istikrarı için hala kömür santrallerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Kömür ve nükleer santrallerin, rüzgar ve güneş enerjisinin yetersiz olduğu yerde devreye girdiğini kaydeden Hiersemenzel, bu santrallerin düzenli bir enerji dağıtımı adına bir süre daha faaliyette olmak durumunda olduklarını ve su an için kapatılamayacaklarını vurguladı.

Wemag ve Younicos şirketlerinin verdikleri bilgiye göre, Schwerin kentinde kurulan bu tesis beş Megavat’lik depolama ve 50 Megavatlık dengeleme gücüne sahip. Yenilenebilir enerji sisteminde depolama maliyetinin yüksek oluşu aşılması gereken bir başka sorundu bugüne dek. Ancak bataryaların her geçen yıl daha düşük maliyetle üretilmeye başlanması, bu alandaki çalışmaların daha hızlı gelişmesini sağlıyor. Younicos Şirketi Basın Sözcüsü Philipp Hiersemenzel, Almanya’da tüm enerji ağının yenilenebilir enerji sistemleri ile güvence altında olması için Schwerin’de kurulan tesis gibi çok sayıda tesisin inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

'400 - 500 tesise ihtiyaç olacak'

Şu an Almanya çapında yaklaşık 25 kömür ve atom santralinin elektrik dağıtımının sorunsuz gerçekleşmesi için faaliyette olmak zorunda olduklarını ifade eden Hiersemenzel, tamamen yenilenebilir enerjiye geçiş için bu santrallerin birer birer kapatılmasının gerektiğini belirtti. Bu klasik ve geleneksel santraller ileride sadece kötü hava koşullarında çalıştırılacaklarını dile getiren basın sözcüsü, Almanya çapında elektrik akışının sadece depolama tesisleri ile eksiksiz sağlanabilmesi için bu büyüklükte 400 ile 500 arasında tesise ihtiyacımız duyulduğunu da sözlerine ekledi.